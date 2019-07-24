İran uyruklu yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'ın Gevaş ilçesinde bir otobüste İran uyruklu yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yol Döndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri yolcunun üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada, poşet içinde bulunan ayakkabının tabanına gizlenmiş bin 370 uyuşturucu hap ve kıyafetine gizlenmiş 666 gram reçine esrar ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA