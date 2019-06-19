İran uyruklu yolcu, 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı

İran uyruklu yolcu, 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı

VAN'da yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu yolcu, üzerindeki 2 kilo 4 gram metamfetamin ile yakalandı.

İran uyruklu yolcu, 2 kilo uyuşturucu ile yakalandı

VAN'da yolcu otobüsünde seyahat eden İran uyruklu yolcu, üzerindeki 2 kilo 4 gram metamfetamin ile yakalandı. 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Tatvan Karayolu üzerinde bulunan Balaban yol kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste şüpheli haraketleriyle dikkat çeken İran uyruklu yolcunun çanta ve üst araması yapıldı. Üzerinden 2 kilo 4 gram metamfetamin çıkan adı açıklanmayan İranlı yolcu gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.


- Van

Kaynak: DHA
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