İran uyruklu vatandaşın İranlıları ev satma vaadiyle dolandırdığı iddiası
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İran uyruklu vatandaşın İranlıları ev satma vaadiyle dolandırdığı iddiası

Antalya'da İran uyruklu bir kişinin, İranlı yatırımcıları ev satma vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı öne sürüldü.

01.09.2020 19:12 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:17

Antalya'da İran uyruklu bir kişinin, İranlı yatırımcıları ev satma vaadiyle milyonlarca lira dolandırdığı öne sürüldü.

Antalya Adliyesi önüne bir araya gelen ve dolandırıldıklarını öne süren İran uyruklu 3 kişi ve avukatları Dilek Çevikel, gazetecilere açıklamada bulundu.

Çevikel, M.M ile müvekkilinin Antalya'da tanıştığını ve ikisinin de İranlı olması nedeniyle aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu söyledi.

İran uyruklu M.M'nin Antalya'da yatırım için ev satma vaadiyle müvekkilli Mahdi Mazdak'dan 1 milyon 500 bin lira aldığını savunan Çevikel, "Müvekkilime hem Farsça hem de Türkçe olmak üzere iki sözleşme imzalatmış, 3 ay sonra da tapu işlemlerinin tamamlanacağını söylemiş ve evlerin karşılığından müvekkilimden para alınmış." dedi.

Tapunun verilmesinin söz konusu olmadığını ve buna karşılık M.M'ye hiçbir şekilde ulaşamadıklarını iddia eden Çevikel, şüphelinin ev, araba ve bütün gayrimenkullerini satarak ortalıkta görünmediğini öne sürdü.

Çevikel, sadece 3 müvekkilinin 3 milyon dolar dolandırıldığını ve en az 25 kişinin daha benzer mağduriyet yaşadıklarını tespit ettiklerini iddia etti.

Konuyla ilgili 20 Temmuz'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Çevikel, yasal sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Dolandırıldığını öne süren Mahdi Mazdak ise İran vatandaşı olduğu için şüpheli M.M'ye güvendiklerini kaydetti.

M.M'ye evler karşılığında 1 milyon 500 bin lira verdiğini ve ev sahibi diye tanıttığı bir kişinin de kendisine evi gezdirdiğini öne süren Mazdak, "Adama şimdi ulaşamıyoruz, şikayetlerimizi yaptık. Benim dışımda da dolandırılanlar var." diye konuştu.

İran uyruklu vatandaşın İranlıları ev satma vaadiyle dolandırdığı iddiası

Kaynak: AA

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