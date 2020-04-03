İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu Antalya'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde, balkonların bulunduğu cephede ölü bulundu.

İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde İran uyruklu kadın sitenin bahçesinde, balkonların bulunduğu cephede ölü bulundu. İranlı kadının Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin korona virüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesinden dolayı bunalıma girerek 4'üncü kattaki evinin balkonundan intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kestel Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Site sakinleri 4'üncü katta yalnız yaşayan İranlı Maryam Parandvar bina balkonlarının bulunduğu cephede hareketsiz halde buldu. Bunun çevredekiler durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Parandvar yaşamını yitirdiğini belirledi. Parandvar'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kuruma gönderildi.

İranlı uyruklu kadının psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öne sürülen Parandvar'ın iddiaya göre Almanya'da çalışan İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce gittiği ve korona virüs tedbirleri nedeniyle ülkeye geri dönemediği için bunalıma girdiği öne sürüldü. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA