İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI - Haberler
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İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye yapılan baskında İran uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneye yapılan baskında İran uyruklu 13 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyonda Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında bir tekneye baskın düzenlendi. Teknede İran uyruklu 10'u erkek, 2'si kadın, 1'i çocuk 13 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda organizatörlük yaptıkları tespit edilen İran uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI

İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI

İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI

İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI
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Haber: İRAN UYRUKLU 13 KAÇAK GÖÇMEN TEKNEDE YAKALANDI - Haberler
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