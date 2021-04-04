İran: Ürdün'deki her türlü istikrarsızlığa karşıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran: Ürdün'deki her türlü istikrarsızlığa karşıyız

Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
İran: Ürdün'deki her türlü istikrarsızlığa karşıyız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin bölgedeki her türlü istikrarsızlık ve gerilime karşı olduğunu söyledi.

Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin bölgedeki her türlü istikrarsızlık ve gerilime karşı olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesine göre Hatibzade, Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere işaret eden ve Ürdün'de barış ve istikrarın önemini vurgulayan Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:

"İran, Ürdün'deki her türlü iç istikrarsızlığa ve dış müdahaleye karşı çıkmakta ve ülkelerin tüm iç işlerinin hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğine inanmaktadır."

Hatibzade, Batı Asya bölge ülkeleri içinde meydana gelen her türlü gerginlik ve istikrarsızlığın İsrail'in işine yaradığını vurgulayarak, İslam ülkelerinde ortaya çıkan her fitne ve isyanda Tel Aviv yönetiminin parmağı olduğunu öne sürdü.

Ürdün'de üst düzey isimler gözaltında

Ürdün'de dün akşam Kral 2. Abdullah'a yönelik bir komplo girişimi nedeniyle üst düzey kişilerin gözaltına alındığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, Ürdün'de "ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğunu ileri sürmüştü.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtmişti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve beraberindeki bazı kişilerin güvenlik nedenleriyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Prens Bin Hüseyin, 1999-2004 yıllarında Veliaht Prenslik yapmış ancak daha sonra bu makama, Kral 2. Abdullah'ın büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran: Ürdün'deki her türlü istikrarsızlığa karşıyız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 14:31:57. #1.16#
title