İran, Ürdün'deki darbe girişiminden İsrail'i sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ürdün'deki darbe girişiminden İsrail rejimini sorumlu tutarak, "Ürdün'de istikrar ve güvenlikten yanayız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ürdün'deki darbe girişiminden İsrail rejimini sorumlu tutarak, "Ürdün'de istikrar ve güvenlikten yanayız" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ürdün'deki başarısız darbe girişimi hakkında açıklama yaptı. Hatipzade, Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve kriz ortamının İsrail rejiminin çıkarına olduğunu belirterek, "İslam ülkelerinde görülen her türlü fitnede İsrail rejiminin ayak izlerini görmek mümkün" ifadesini kullandı. İran'ın Ürdün'de istikrar ve güvenlikten yana olduğunu söyleyen Hatipzade, Ürdün'de gerçekleşen başarısız darbe girişiminden İsrail rejimini sorumlu tuttu. Diğer ülkelerin içişlerine müdahaleye karşı olduklarını kaydeden Hatipzade, "İran olarak diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmesine ve karışılmasına karşıyız. Ülkeler kendi yasaları çerçevesinde sorunlarını çözmelidirler" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı