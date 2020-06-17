İran Umman Denizi'nde trol avcılığı yapan 2 gemiye el koydu İran, Sistan-Beluçistan eyaleti açıklarında Umman Denizi'nde 12 mil sınırını ihlal ederek trol avcılığı yapan 2 gemiye el koyduğunu açıkladı.

İran, Sistan-Beluçistan eyaleti açıklarında Umman Denizi'nde 12 mil sınırını ihlal ederek trol avcılığı yapan 2 gemiye el koyduğunu açıkladı.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek İlçesi Başsavcısı Mücteba Nikuiyan, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Kunarek kıyısında belirlenen 12 mil yasağını ihlal eden 2 trol gemisine el konulduğunu belirtti.

El koyma işleminin Kunarek, Zorabad ve Çabahar'daki balıkçıların şikayeti üzerine, söz konusu gemilerde gece saatlerinde yasa dışı şekilde avlanma yapılması nedeniyle gerçekleştirildiğini aktaran Nikuiyan, şunları kaydetti:

"Trol gemileri, birkaç gündür navigasyon sistemlerini kapatarak ve 12 mil sınırını geçerek yasa dışı şekilde avlanıyordu. Durumu yakından takip ettik ve 2 geminin alıkonulması talimatı verdik. Denizdeki hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle gemiler, dün gece Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerince alıkonuldu."

El konulan gemilerin Çabahar iskelesinde tutulduğunu kaydeden Nikuiyan, bundan sonra da 12 mil sınırını geçen trol gemilerinin alıkonulacağını söyledi.

Kaynak: AA