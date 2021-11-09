İran, Umman Denizi'nde 2 ABD İHA'sını engellediğini açıkladı - Haberler
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İran, Umman Denizi'nde 2 ABD İHA'sını engellediğini açıkladı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran, Umman Denizi'nde 2 ABD İHA'sını engellediğini açıkladı

İran, Umman Denizi'nde hava savunma tanımlama bölgesine giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracını (İHA) engellediğini ve uyardığını açıkladı.

İran, Umman Denizi'nde hava savunma tanımlama bölgesine giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 insansız hava aracını (İHA) engellediğini ve uyardığını açıkladı.

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusu ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Mekran Sahillerinde Zulfikar-1400 adıyla tatbikat yapıyor.

Tatbikat esnasında İran'ın hava savunma tanımlama bölgesine (ADIZ) giren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ4 ve MQ-9 tipi 2 İHA'nın engellendiği ve uyarıldığı belirtildi.

ABD İHA'larının İran ordusunun gerçekleştirdiği tatbikat ile ilgili bilgi toplamak amacıyla bölgeye geldiği iddia edildi.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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