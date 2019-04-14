İran Uluslararası Toplumu ABD'ye Karşı Tavır Almaya Çağırdı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın uluslararası toplumu ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı terörist kabul etmesi kararına karşı tavır almaya çağıracağını açıkladı. İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta attığı adımı kınayarak gayrimeşru olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "İslam Devrim Muhafızları Örgütü, İran devletini ve ekonomisini kontrol eden güçlü ve elit bir güçtür" dedi. Zarif, "Bugün bütün dünya ülkelerinin dışişleri bakanlarına bir mesaj göndererek onlardan bu karar karşısındaki tutumlarını açıklamalarını isteyeceğiz. Onların bu konudaki tutumlarını açıklamalarını isteyecek ve onları ABD'nin bu kararının daha önce görülmemiş ve tehlikeli bir tedbir olduğu konusunda uyaracağız" dedi. Zarif, Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyine de mektup göndererek ABD'nin bu gayrimeşru tedbirini protesto etmelerini istediklerini söyledi. Tahran, ABD'nin bu kararına misilleme olarak ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terörist teşkilatı olarak kabul ettiğini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA