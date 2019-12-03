İran uluslararası kuruluşların gösterilere ilişkin açıkladığı ölü sayısını yalanladı ancak rakam...

03.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:48

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, benzin zammı protestolarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin uluslararası insan hakları kuruluşları tarafından açıklanan bilgilerin "düpedüz yalan" olduğunu savunurken, ölü sayısına ilişkin bir rakam vermedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsmaili, başkent Tahran'da basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası insan hakları kuruluşlarının "gösterilerde en az 208 kişinin öldüğü" yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine İsmaili, "Son huzursuzluğa ilişkin düşman gruplar tarafından açıklanan rakamlar düpedüz yalan. Gerçek rakamlar onların iddia ettiğinden farklı ve çok daha az." dedi.

İsmaili, söz konusu kuruluşların gösterilerde öldüğünü açıkladığı bazı isimlerin farklı şekillerde hayatını kaybettiğini ancak protestolar sırasında ölmüş gibi gösterilmeye çalışıldığını savundu.

Gösterilerde hayatını kaybedenlerin birçoğunun "haydut" olarak adlandırdığı bazı gruplar tarafından öldürüldüğünü iddia eden İsmaili, ölü sayısına ilişkin ise bilgi paylaşmadı.

Af Örgütü en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. İranlı yetkililer, şu ana kadar gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıklamaktan kaçınırken Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

İran İçişleri Bakan Yardımcısı Cemal Örf, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün gösterilerdeki ölü sayısına ilişkin verdiği bilginin doğru olmadığını iddia etmiş ve gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının savcılık tarafından açıklanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA