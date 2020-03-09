İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı Neccar, korona virüsüne yakalandı
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İran, Güncel

İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı Neccar, korona virüsüne yakalandı

İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar'ın korona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

09.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:40
İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı Neccar, korona virüsüne yakalandı

İran Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı İsmail Neccar'ın korona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

İran'da Ulusal Kriz Yönetimi Kurumu Sözcüsü Ali Bahtiyari, grip belirtileri ile hastaneye giden Ulusal Kriz Yönetimi Başkanı Ali Neccar'a korona virüsü teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyurdu. Ulusal Kriz Yönetiminin uzun süredir toplantılarına katılmaması ile dikkat çeken Ali Neccar'ın korona virüsüne yakalandığını duyuran Bahtiyari, "Neccar, geçtiğimiz hafta grip belirtileri nedeniyle sağlık merkezine başvurmuştu. Yapılan testler sonucu kendisine Covid-19 teşhisi konuldu" dedi.

İran'da yayılmaya devam eden korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 194 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde 6 bin 566 virüs vak'ası bulunuyor.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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