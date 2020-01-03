İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Uygun zaman ve mekanda ABD'den sert bir intikam alınacak
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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Uygun zaman ve mekanda ABD'den sert bir intikam alınacak

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri'nden "uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam alınacağını" açıkladı.

03.01.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 20:10
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi: Uygun zaman ve mekanda ABD'den sert bir intikam alınacak

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, 'nden "uygun bir zaman ve mekanda sert bir intikam alınacağını" açıkladı.


Konsey, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin 'ta ABD saldırısında öldürülmesi ardından yayımladığı yazılı açıklamada, "ABD rejimi, bu maceracılığının bütün sonuçlarının sorumlusu olacaktır" ifadelerine yer verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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