İran, ülke genelindeki kısıtlamaları bayramdan sonra kaldırıyor
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İran, ülke genelindeki kısıtlamaları bayramdan sonra kaldırıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağını açıkladı.

İran, ülke genelindeki kısıtlamaları bayramdan sonra kaldırıyor
16.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:08

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağını açıkladı.

Duhani, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkede virüs tehlikesinin sona ermediğini ancak dünden iyi durumda olduklarını söyledi.

Filistin'e destek için ramazan ayının son cumasında düzenlenen Kudüs Günü törenlerinin bu yıl yalnızca "beyaz bölge" olarak tanımlanan düşük riskli 218 ilçede gerçekleştirileceğini belirten Ruhani, "Elbette bütün sağlık kurallarına uymak koşuluyla yürüyüş şeklinde değil cuma namazında toplantı şeklinde yapılacak." dedi.

Ruhani, halen vaka sayılarının yüksek olduğu ve "kırmızı bölge" olarak tanımlanan başkent Tahran'da ise Kudüs Günü törenlerinin organizasyonun Devrim Muhafızları Ordusu'na verildiğini ve törenin halkın toplanmasına izin verilmeden yalnızca araç geçişleriyle yapılacağını belirtti.

Ramazan Bayramı namazının da büyük kalabalıkların toplandığı mekanlar dışında ülke genelindeki bütün camilerde kılınacağını ifade eden Ruhani, "Her camide sağlık talimatlarına uygun bir şekilde namaz kılınabilir ve insanlar kendi evlerinde de kılabilir." diye konuştu.

Ruhani, ülke genelinde Kovid-19'a karşı tedbirler kapsamında getirilen kısıtlamaların Ramazan Bayramı'ndan sonra kaldırılacağına işaret ederek, "Restoranlar, mübarek ramazan ayından sonra sağlık protokollerine uyulması şartıyla faaliyetlerine yeniden başlayacak. Şu anda yoğun şekilde salgınla mücadele eden tıp fakülteleri hariç tüm üniversiteler 6 Haziran'da açılacak." ifadelerini kullandı.

Spor faaliyetlerine de bayramdan sonra izin verileceğini aktaran Ruhani, "Spor müsabakaları sağlık kuralları çerçevesinde ve seyircisiz yapılacak. Bu protokol Sağlık Bakanlığı tarafından tebliğ edilecek." diye konuştu.

Ruhani, türbeler ve kutsal mekanların da bayramdan sonra üç saat sabah ve üç saat öğleden sonra olmak üzere halkın ziyaretine açılacağını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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