İran, Ukrayna'daki vatandaşlarını muhtemel bir acil duruma karşı uyardı - Haberler
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İran, Ukrayna'daki vatandaşlarını muhtemel bir acil duruma karşı uyardı

AA, Ahmet Dursun - Güncel
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İran, Ukrayna'daki vatandaşlarını muhtemel bir acil duruma karşı uyardı

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkede muhtemel bir acil duruma karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İran, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkede muhtemel bir acil duruma karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İran'ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki gerginlikle ilgili bu ülkede bulunan İranlıları "sakin kalmaya ve muhtemel bir acil durum için hazırlıklı olmaya" çağırdı.

Açıklamada, Ukrayna'daki İran vatandaşlarının güvenliğinin korunmasının önemine işaret edilerek, gerekli tavsiyelerin bir sonraki duyurularda iletileceği ifade edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise iddia yalanlanarak, "Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." ifadeleri kullanılmıştı.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Ukrayna, İran, Kiev, 112, Güncel, Haberler

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