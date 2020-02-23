: İran uçuşlarına korona virüsü engeli

23.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:01

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulunun tavsiyesi üzerine alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri saat 20.00 itibariyle ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

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Kaynak: DHA

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