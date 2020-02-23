İran uçuşlarına korona virüsü engeli
Haberler » Güncel » İran uçuşlarına korona virüsü engeli - Haber

İran uçuşlarına korona virüsü engeli

İran'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu.

23.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.02.2020 18:01
İran uçuşlarına korona virüsü engeli

'da korona virüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, İran'dan 'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulunun tavsiyesi üzerine alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri saat 20.00 itibariyle ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

Göründü Dökümü

-----------

-Bagaj işlemlerinden görüntüler

-Yolculardan görüntüler

-Detay görüntüler

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İran uçuşlarına korona virüsü engeli
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler