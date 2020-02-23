İRAN UÇUŞLARINA KORONA VİRÜSÜ ENGELİ
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İRAN UÇUŞLARINA KORONA VİRÜSÜ ENGELİ

İran'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu.

23.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:50
İRAN UÇUŞLARINA KORONA VİRÜSÜ ENGELİ
'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, İran'dan 'ye gelişlerin durdurulduğunu ve Türkiye'den İran'a yapılan uçuşlarda herhangi bir kısıtlamanın olmadığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilim kurulunun tavsiyesi üzerine alınan karar üzerine İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuş seferleri saat 20.00 itibariyle ikinci bir karara kadar yapılmayacak. 

Göründü Dökümü:

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-Bagaj işlemlerinden görüntüler-Yolculardan görüntüler-Detay görüntüler 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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