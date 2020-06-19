İran, UAEA'nın kararı nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınadı
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İran, UAEA'nın kararı nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınadı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun Tahran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin "denetime açılması" yönündeki kararını ve tasarıyı sunan İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kınadı.

İran, UAEA'nın kararı nedeniyle İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınadı
19.06.2020 22:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:10

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulunun Tahran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin "denetime açılması" yönündeki kararını ve tasarıyı sunan İngiltere, Almanya ve Fransa'yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, devlet medyasında yayımlanan yazılı açıklamasında, UAEA'nın aldığı kararı "yapıcı olmayan, siyasi, sorumsuzca ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Söz konusu tasarıyı sunan İngiltere, Fransa ve Almanya'yı kınayan Musevi, "Bu, ABD'nin baskısı altında atılmış bir adımdır. Nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmekte aciz kalan 3 ülke (Almanya, Fransa, İngiltere), bu adımla İran'a karşı sorumluluklarından kaçmayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başını çektiği bazı ülkelerin, UAEA'nın taleplerini büyüttüğünü ve İran ile ajans arasındaki iş birliğinde yeni bir kriz çıkarmaya çalıştığını savunan Musevi, "Bu karar, açık bir şekilde haddi aşmadır ve ABD ile 3 Avrupa ülkesinin siyasi taleplerini içermektedir. İran, hangi kurum veya devlet tarafından gelirse gelsin haddi aşan bir talebi kabul etmez. İran ile UAEA arasında oluşacak bir gerginlikten bu kararın aktörleri sorumludur. Bu ülkeler, attıkları adımların sonuçlarını da kabul etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın UAEA ile en üst seviyede iş birliği yaptığını ve ajansın aldığı bu kararın kendilerinde "hayal kırıklığı" oluşturduğunu aktaran Musevi, şunları kaydetti:

"UAEA Yönetim Kurulu üyesi ülkeler, ABD ve İsrail'in kapanmış dosyaların yeniden açılması girişimlerine karşı uyanık hareket etmelidir. Karara destek veren ülkelerden, ABD ve İsrail'in uluslararası düzeyde yeni bir gerginlik çıkarmayı hedeflediğini anlamalarını bekliyoruz."

UAEA Yönetim Kurulu, İran'ın erişim izni vermediği 2 tesisin "denetime açılması" kararı almıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan tasarı, UAEA Yönetim Kurulundaki 35 üye ülke tarafından oylanarak karara bağlanmıştı.

İran'ın yaklaşık 4 aydır ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı 2 tesise "giriş izni verilmesi" çağrısında bulunan karar, 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

UAEA'nın raporu

UAEA'nın, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı geçen hafta yayımlanan raporunda, Tahran'ın 4 aydan fazla bir süredir ajansın müfettişlerine 2 noktada denetim yapma izin vermediği belirtilmişti.

Tahran, ajansın 2 tesise erişim izni talebinin meşru ve güvenilir belgelere değil, İsrail'in iddialarına ve ticari uydu görüntülerine dayandığını savunuyor.

UAEA Yönetim Kurulu, en son 13 Eylül 2012'de İran'a karşı bir karar almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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