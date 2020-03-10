İran-Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin sorunu çözüldü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran-Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin sorunu çözüldü - Haber
Türkmenistan, İran, Güncel

İran-Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin sorunu çözüldü

İran'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından Türkmenistan'ın bu ülkeyle sınırlarını kapatması nedeniyle sınırda mahsur kalan Türk tır şoförlerinin sorunu çözüldü.

10.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
İran-Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin sorunu çözüldü

İran'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından Türkmenistan'ın bu ülkeyle sınırlarını kapatması nedeniyle sınırda mahsur kalan Türk tır şoförlerinin sorunu çözüldü.

Türkmenistan'ın 23 Şubat'ta İran ile sınırlarını kapatması nedeniyle 540 tır şoförü Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kalmıştı. Türkmenistan'ın geçişlere izin vermemesi ve Türkiye ile İran arasındaki sınır kapılarında oluşan yoğunluk nedeniyle Lütfabad Sınır Kapısı gümrüğünde beklemek zorunda kalan tır şoförlerinin Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğunun girişimiyle dünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladığı belirtildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamada, Türkmenistan'ın sınırları yakın bir zamanda açmayacağı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tır sürücülerinden vakit kaybetmeden Türkiye'ye dönüş yapmalarını istediği aktarıldı.

Lütfabad Sınır Kapısı'nda Türkmenistan'a giriş yapmak üzere bekleyen firmaların gümrük işlemlerini başlatarak dönüşleri sağlamaları istendi.

Bazı şoförlerin yüklerini Seraks Sınır Kapısı'ndan raylı sistemle gönderdiği ve bazılarının da mallarını İranlı firmalara sattığı ifade ediliyor.

Dönüşler dün itibarıyla başladı

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst düzeyde sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimlerin sonuçlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri 9 Mart itibarıyla başladı. Bu zorlu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkmenistan'ın İran ile sınır kapılarını 23 Şubat'ta tek taraflı olarak kapatmasının ardından Türk şoförlerinin Lütfabad ve Seraks sınır kapılarında yaşadıkları mağduriyete çözüm bulunmasının ilk günden itibaren en öncelikli konuları olduğunu dile getiren Topçu, "Elimizden gelen tüm çabalar gösterilmiş ve İran makamları nezdinde birçok girişimde bulunulmuştur. Ayrıca vatandaşlarımız ve ülkemizdeki yakınlarının doğru bilgilendirilmesine gayret edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce de yaklaşık 150 aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığına dair bilgi aldıklarını ancak Lütfabad gümrüğü park alanındaki sürücülerin zor koşullardaki bekleyişinin düne kadar devam ettiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"5 Mart'ta Lütfabad'ı ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımız, en büyük beklentilerinin bir an önce ülkemize sağlıklı bir şekilde dönmek olduğunu ifade ettiler. Dönüş yoluna çıkan vatandaşlarımızdan sürüş güvenliğine çok dikkat etmelerini ve sağlıklarına özen göstermelerini rica ediyoruz. Bizleri son derece sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlarımıza zor günlerde gösterdikleri dayanışma, sabır ve anlayış için teşekkürü borç biliyoruz. Ailelerine ve tüm sevdiklerine salimen kavuşmaları en büyük dileğimiz."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Aleyna Tilki Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İran-Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin sorunu çözüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:28:37. #1.15#