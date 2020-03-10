İran-Türkmenistan sınırında mahsur kalan Türk şoförlerin sorunu çözüldü İran'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından Türkmenistan'ın bu ülkeyle sınırlarını kapatması nedeniyle sınırda mahsur kalan Türk tır şoförlerinin sorunu çözüldü.

İran'da görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından Türkmenistan'ın bu ülkeyle sınırlarını kapatması nedeniyle sınırda mahsur kalan Türk tır şoförlerinin sorunu çözüldü.

Türkmenistan'ın 23 Şubat'ta İran ile sınırlarını kapatması nedeniyle 540 tır şoförü Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kalmıştı. Türkmenistan'ın geçişlere izin vermemesi ve Türkiye ile İran arasındaki sınır kapılarında oluşan yoğunluk nedeniyle Lütfabad Sınır Kapısı gümrüğünde beklemek zorunda kalan tır şoförlerinin Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed Başkonsolosluğunun girişimiyle dünden itibaren Türkiye'ye dönmeye başladığı belirtildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nden (UND) yapılan açıklamada, Türkmenistan'ın sınırları yakın bir zamanda açmayacağı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tır sürücülerinden vakit kaybetmeden Türkiye'ye dönüş yapmalarını istediği aktarıldı.

Lütfabad Sınır Kapısı'nda Türkmenistan'a giriş yapmak üzere bekleyen firmaların gümrük işlemlerini başlatarak dönüşleri sağlamaları istendi.

Bazı şoförlerin yüklerini Seraks Sınır Kapısı'ndan raylı sistemle gönderdiği ve bazılarının da mallarını İranlı firmalara sattığı ifade ediliyor.

Dönüşler dün itibarıyla başladı

Türkiye'nin Meşhed Başkonsolosu Fatih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst düzeyde sürdürülen çalışmalar ve yapılan girişimlerin sonuçlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ülkemize dönüşleri 9 Mart itibarıyla başladı. Bu zorlu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkmenistan'ın İran ile sınır kapılarını 23 Şubat'ta tek taraflı olarak kapatmasının ardından Türk şoförlerinin Lütfabad ve Seraks sınır kapılarında yaşadıkları mağduriyete çözüm bulunmasının ilk günden itibaren en öncelikli konuları olduğunu dile getiren Topçu, "Elimizden gelen tüm çabalar gösterilmiş ve İran makamları nezdinde birçok girişimde bulunulmuştur. Ayrıca vatandaşlarımız ve ülkemizdeki yakınlarının doğru bilgilendirilmesine gayret edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Daha önce de yaklaşık 150 aracın Türkiye'ye doğru yola çıktığına dair bilgi aldıklarını ancak Lütfabad gümrüğü park alanındaki sürücülerin zor koşullardaki bekleyişinin düne kadar devam ettiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"5 Mart'ta Lütfabad'ı ziyaret ettiğimizde vatandaşlarımız, en büyük beklentilerinin bir an önce ülkemize sağlıklı bir şekilde dönmek olduğunu ifade ettiler. Dönüş yoluna çıkan vatandaşlarımızdan sürüş güvenliğine çok dikkat etmelerini ve sağlıklarına özen göstermelerini rica ediyoruz. Bizleri son derece sıcak bir şekilde karşılayan vatandaşlarımıza zor günlerde gösterdikleri dayanışma, sabır ve anlayış için teşekkürü borç biliyoruz. Ailelerine ve tüm sevdiklerine salimen kavuşmaları en büyük dileğimiz."

Kaynak: AA