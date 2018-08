- İran Türkleri ABD'nin yaptırımlarını değerlendirdi

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan İran Türkleri, ABD'nin İran'a uygulama kararı aldığı yaptırımları değerlendirdi.

İran Türkleri, ABD'nin İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalan nükleer anlaşmadan çıkarak, İran'a yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.

Tahran'ın Tecriş Çarşısında İhlas Haber Ajansı mikrofonuna konuşan İran Türklerinden Aliasgar Demirçi, yaptırımların hiçbir ehemmiyeti olmadığını belirterek, "ABD bize yaptırım uyguladı ancak yaptığı bu eylemin hiçbir değeri yok. Biz üç, beş gün sorun yaşadık sonra etkisi bitti. Bizim para sıkıntımız oldu ama yine piyasa aynı piyasa, çarşı aynı çarşı" ifadelerini kullandı.

İran'ın dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Demirçi, "Biz dünyanın en zengin devletine sahibiz. Bizim her şeyimiz var. Silahımız, petrolümüz, altınımız, milletimiz var. Biz 80 milyonluk bir topluma sahibiz ve ABD'nin tüm yaptıklarının karşısında durduk, ABD bize hiçbir şey yapamaz" dedi.

"ABD hiçbir şey yapamaz"

Bir diğer İran Türkü Muhammed Haydari ise yaptırımlar hakkında, "İran gençlerinin tümü Humeyni'nin askeridir. ABD karşısında dururlar. ABD Başkanı Trump'a lanet olsun. ABD hiçbir şey yapamaz. Biz şimdiye kadar direniş gösterdik bundan sonra da direniş göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Ali Rasulian isimli bir diğer İran Türkü ise ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar ile ilgili "ABD İran'a hiçbir şey yapamaz. Biz ABD'den hiç korkmuyoruz. Ne yapıyorsa kendi aleyhine yapıyor. Ne bizim için ne de devletimiz için zorluk yaşatamaz. Biz hazırız ve ne zaman gerekirse gerekli yanıtı vereceğiz" ifadelerini kullandı. İran'da ekonomik durumun iyi olduğunu belirten Rasulian, "Buralarda durum iyi. İşimizi yapıyoruz. Doların artması da, yaptırımların da hiç önemi yok. Bizim kendi devletimiz var, devletimiz de yanımızda. ABD'den de nefret ediyoruz" dedi.

"Hayat pahalılığının çözülmesini istiyorum, piyasanın durumu belirsiz"

Tekstil sektöründe çalışan İran Türkü Hasan Musevi ise İran'ın güçlü bir ülke olduğunu ama yaptırımların etkilerinin de görüldüğünü belirterek, "İran teslim olmaz. Ama biz 8 yıl savaştığımızdan ötürü bu durumdan çıkmak istiyoruz. Ben bir gazi olarak hayat pahalılığının çözülmesini istiyorum. Piyasanın durumu belirsiz" şeklinde konuştu.

Hayatın giderek pahalandığına vurguda bulunan Musevi, "Bugün 30 tümene (İran Para Birimi) aldığın ürün yarın 60 tümene çıkıyor. Biz bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Hamid Safayi isimli bir diğer kişi ise, "Eğer barış sağlanırsa daha iyi olur, işlerimiz daha iyi bir şekilde ilerleyecektir" ifadelerini kullandı. Barışın sağlanabilmesi için iki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini belirten Sayafi, "Eğer her iki taraf da müzakere ederse bizim için de, piyasanın durumu için de daha iyi olacaktır. Şu an piyasanın durumu çok iyi değil ancak eğer müzakere yapılırsa çok daha iyi olacaktır. Müzakere etmeleri bizim çıkarlarımız yönünde olacaktır" şeklinde konuştu.