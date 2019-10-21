İran, Türkiye'nin Suriye gözlem noktalarına karşı

21.10.2019 13:53

Türkiye'nin Suriye'de oluşturmayı planladığı gözlem noktalarına karşı İran'dan tepki geldi. Tahran Suriye'nin bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.İran, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında oluşturmayı planladığı 12 adet gözlem noktasına tepki gösterdi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, devlet televizyonuna yaptığı konuyla ilgili açıklamasında "Ankara'nın, Suriye'de garnizon oluşturmasına karşıyız" ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Sözcü, "Sorunlar diplomatik yollarla çözülmeli. Suriye'nin bütünlüğüne saygı duyulmalı" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim'de başlayan ve geçen hafta Perşembe günü ABD ile varılan uzlaşı çerçevesinde 120 saatlik bir çatışmasızlık sürecine evrilen harekatla ilgili olarak bölgede 12 adet gözlem noktası kurmayı planladıklarını açıklamıştı.



Harekat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun güdümündeki Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat Nehri'nin doğusundan başlayacak ve Irak sınırına kadar uzanacak 444 kilometre uzunluğunda ve 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturması öngörülüyor.



Rusya: Türkiye-ABD ile eşgüdüm güvenlik sağlar



Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 17 Ekim'deki Ankara ziyareti sırasında kararlaştırılan 120 saatlik çatışmasızlık uzlaşısı konusunda Rusya'dan da bir açıklama yapıldı.



Resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türkiye ve ABD'nin Suriye'de Moskova ile eşgüdümlü hareket etmelerinin bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamasını umduklarını kaydetti.



Şoygu ayrıca IŞİD mensubu kişileri barındıran hapishanelerin korunması meselesinin bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.



"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında yaşanan çatışmalarda Türkiye'nin saldırıları sonrası Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki alanlarda birçok IŞİD'linin kaçtığı iddiaları ortaya atılmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump ise omurgasını YPG'nin oluşturduğu SDG'nin bu mahkümları kasıtlı bir şekilde serbest bırakıyor olabileceğini öne sürmüştü.



Reuters: ABD birlikleri Irak'a geçti



Washington'ın, IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki birliklerini çekeceğini açıklaması sonrası yaşanan süreçte ABD askerlerinin bir kısmı Irak'a geçiş yaptı.



Türkiye'nin harekatına zımni bir yeşil ışık yorumlarını beraberinde getiren çekilme hamlesi uyarınca ABD askerlerinin ne zaman ve hangi şartlarla çekileceğine dair kesin bir açıklama yapılmamıştı.



Reuters haber ajansı, 100 kadar ABD askeri aracının Suriye-Irak sınırındaki Sahela Sınır Kapısı'ndan Irak'ın Dohuk bölgesine geçiş yaptığını açıkladı. Ajansın servis ettiği videoda ABD bayrağı taşıyan zırhlı personel taşıyıcıların Irak'a giriş yaptığı görülüyor.



ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Cumartesi günü bir açıklama yaparak bin kadar ABD askerinin IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyinden Irak'ın batısına kaydırılacağını ve "Irak'ın savunmasına yardım edeceğini" duyurmuştu.



