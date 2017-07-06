İran, Türkiye'nin Baraj Projelerini İçin "Güvenlik Komitesi" Oluşturdu

İran Meclisi, Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde yaptığı baraj projelerini incelemek için "güvenlik komitesi" oluşturdu.



İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Rıza Beygi, Türkiye'nin baraj çalışmalarının İran'da ciddi çevre tahribatına yol açtığını öne sürerek, konunun Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nda oluşturulan özel bir komite tarafından incelenmeye alındığını belirtti.



Beygi,"Komisyon, özellikle Ilısu barajının oluşturacağı olumsuz etkiler nedeniyle konuyu bir güvenlik meselesi olarak ele alıyor. Komisyonun oluşturduğu güvenlik komitesinde, barajın yıkıcı etkilerini azaltmak için yapılması gereken 'tüm hukuki ve uluslararası çözüm yolları' ele alınacak" diye konuştu.



Ruhani sert eleştirmişti



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz pazartesi Tahran'da BM'nin girişimiyle düzenlenen Uluslararası Kum ve Toz Fırtınaları ile Mücadele Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin baraj projelerinin çevre için" yıkıcı etkilerinin" olduğu ileri sürerek, buna "kayıtsız kalamayacaklarını" söylemişti.



Ruhani, Türkiye'nin de heyet gönderdiği konferansta," Hem İran, hem Türkiye ve hem Irak'ın kazanacağı bir formül üzerinde çalışmalıyız" ifadesini kullanmıştı. - Tahran