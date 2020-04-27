İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı: "Kovid-19'un turizm sektörüne zararı 330 milyon dolar" İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattığını söyledi.

İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattığını söyledi. İranlı Öğrenciler haber Ajansına (ISNA) göre, Hamzazade Kovid-19'un turizme etkisine dair açıklamalarda bulundu. Hamzazade, ülkede 20 Şubat ile 20 Nisan arasında turizmin büyük zarar gördüğünü belirterek, "İran'da Kovid-19, 2 ayda turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattı." ifadelerini kullandı. Turizm sektörünün Kovid-19'dan yüzde yüz zarar gören yegane ticaret kolu olduğunu vurgulayan Hamzazade, söz konusu sektörde 240 bin kişinin çalıştığını, koronavirüsün dolaylı olarak 550 bin kişiyi etkilediğini kaydetti. Kaynak: AA