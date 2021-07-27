İran Tunus'taki tüm taraflara sükunet çağrısı yaptı
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İran Tunus'taki tüm taraflara sükunet çağrısı yaptı

İran Tunus'taki tüm taraflara sükunet çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Tunus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında Tunus'taki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tunuslu tüm taraflara sükunet ve dayanışma çağrısı yapan Hatibzade, mevcut gerginlikten çıkış için ülkedeki tüm grupların ve kurumların diyalog içinde olması gerektiğini belirtti.

Tunus'ta siyasi ve güvenlik alanındaki istikrarın devam etmesinin önemine işaret eden Hatibzade, "İran, Tunus'taki gelişmeleri ve olayları yakından takip ediyor. Tunus'un diyalog yoluyla bu krizden süratle çıkmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said ayrıca kendisini Başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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