İran: Trump yaptırımları kaldırır ve Hamaney onay verirse müzakere masasına oturabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginliğin azalması ve iki ülke arasında müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran yönetimi şartlarını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların kalkmasının ve ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in onay vermesinin ardından ülkesinin ABD ile yeniden masaya oturabileceğini açıkladı. Alevi ayrıca "Amerikalıların İran'ın askeri gücünden "korktuğunu", İran'a saldırma kararının iptal edilmesinin nedeninin bu olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle