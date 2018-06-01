İran, Total'e ABD'nin Yaptırımlarından Kurtulması İçin Baskı Yapıyor

İran Petrol Bakanı Bijan Zengene dün yaptığı açıklamada, Fransız Total Grubu'na ABD'nin yaptırımlarından kurtulması ve müzakere yapmaları için iki ay süre verdi. Aksi takdirde Total, Güney Pars gaz sahasını geliştirmek için dev bir projedeki payını kaybetmiş olacak.

Bakan Zengene konu hakkında yaptığı açıklamada, "Total'in önünde ABD hükümetiyle müzakere etmek için 60 gün var. Fransız hükümeti, bu 60 günlük süre içinde Total'i İran'da tutmak için ABD hükümetiyle de görüşebilir" dedi.

Temmuz 2017 tarihli 4,8 milyar dolar değerindeki anlaşma uyarınca, Total, Pars alanının 11.aşamasının gelişimini üstlenen konsorsiyumun yüzde 50,1'ine sahip. Total'i, yüzde 30'la Çin'in CNPC şirketi ve yüzde 19.9'la İran'ın Petrobras şirketi izliyor.

ABD makamları, Fransız petrol devini Fransa ve AB'nin desteği ile muafiyet söz konusu olmadığı taktirde, İran'daki büyük gaz projesini sonlandıracağı konusunda uyardı.

İran Petrol Bakanı, "Eğer Fransız firması bir muafiyet elde edemezse, Çinli şirket CNBC, bu projede Total'in yerini alacak" dedi.

Total'e, muafiyet elde etmesi için sadece 60 gün verilmesi konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken Amerikalılar tarafından İran'da faaliyet gösteren enerji şirketlerine yönelik yaptırımlardan kaçınmak için verilen süre 4 Kasım'da sona eriyor.

Total tarafından yürütülen konsorsiyum ile anlaşma, nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra İran'ın imzaladığı ilk anlaşma oldu. İran, bunun diğer Batı ve Asya şirketlerini Tahran'la sözleşme yapmaya teşvik edeceğini umuyor. Ancak şimdiye dek sadece Rus şirketi Zarubezhneft, Mart 2018'de, ülkenin batısında iki petrol sahasında üretimi arttırmak için 742 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı.