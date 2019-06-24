İran:   Tekrarı olursa yine vururuz

– ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine dair konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, bunun Washington'a 'sert bir cevap' niteliği taşıdığını belirtti.

Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, İHA'nın düşürülmesinin Washington'a 'sert bir cevap' niteliği taşıdığını belirten Hanzadi, "ABD en ileri teknolojiye sahip, insansız hava aracını yasak bölgeye gönderdi ve onun düşürüldüğüne tanık oldu. Açıkça söylüyoruz ki, aynı girişimin tekrarlanması durumunda cevabımız tekrarlanacaktır. Düşman bunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA