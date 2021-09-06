İran, Taliban'ın Pencşir'deki saldırılarını kınadı
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İran, Taliban'ın Pencşir'deki saldırılarını kınadı

İran, Taliban'ın Pencşir'deki saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayetine düzenlediği saldırıları kınayarak, çatışan taraflara sorunların çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

İran, Afganistan'da Taliban'ın Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayetine düzenlediği saldırıları kınayarak, çatışan taraflara sorunların çözümü için diyalog çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın Pencşir Vadisi'ndeki saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Pencşir'deki durumu "endişe verici" olarak niteleyen Hatibzade, "Her iki taraf da bu yolun kardeş katliamıyla sonuçlanmasına izin vermemelidir. Pencşir halkı açlıktan ölüyor, suyu ve elektriği kesilirken kuşatmaya maruz bırakılıyor. Taliban, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Pencşir'deki direniş güçlerinin Pakistan'a ait insansız hava araçlarıyla öldürüldüğüne dair iddiaların sorulması üzerine Hatibzade, şunları kaydetti:

"Afganistan'ın liderlerinin şehadeti üzüntü vericidir. Sizin de işaret ettiğiniz bu saldırılara yabancı bir ülkenin de dahil olduğuna dair bilgiler soruşturulmaktadır. Dostlarımızı ve Afganistan'a farklı niyetlerle girme hatasını yapanları uyarmak istiyoruz. Afganistan, düşman ya da saldırganları kabul edecek bir ülke değildir."

Hatibzade, bu ülkede tek çözüm yolunun Afganistan'daki tüm taraflar arasında diyaloğun sağlanması ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması olduğunu vurguladı. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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