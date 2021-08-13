İran, Taliban'ın kontrolüne geçen Herat'taki diplomatlarının güvende olduğunu duyurdu
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İran, Taliban'ın kontrolüne geçen Herat'taki diplomatlarının güvende olduğunu duyurdu

İran, Taliban'ın kontrolüne geçen Herat'taki diplomatlarının güvende olduğunu duyurdu
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından buradaki diplomatlarının güvende olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından buradaki diplomatlarının güvende olduğunu belirtti.

Hatibzade, Herat'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Herat Başkonsolosluğu ve buradaki diplomatlara ilişkin bilgi verdi.

Afganistan'daki şiddet olaylarının artmasından "endişeli" olduklarını belirten Hatibzade, İran'ın Herat Başkonsolosluğu ile temaslarını sürdürdüklerini ve buradaki diplomatlarının güvende olduğunu ifade etti.

Hatibzade, Herat Başkonsolosu ve diplomatların konsolosluk binası içinde bulunduğunu aktardı.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de Afganistan ile olan sınırlarının güvende olduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Selami ayrıca polis, ordu ve Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güçlerin gerekli önlemleri aldığını ve endişe duyulacak bir şeyin bulunmadığını ifade etti.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 15 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 19 vilayet merkezine hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıpları ve göçleri de artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
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