İran, Tahran'da düşürülen uçağın kara kutusunu Ukrayna'ya gönderebilir

07.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:06

İran'ın Kiev Büyükelçisi Manuçehr Moradi, Tahran'da düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağın kara kutusunu çözemedikleri takdirde, bu işlemi Ukrayna veya diğer ülkelerle birlikte yapabileceklerini bildirdi.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinformun haberine göre, Büyükelçi Moradi, İran tarafından yürütülen ve halihazırda devam eden kapsamlı soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Şahsen taziyelerini iletmek için kazada hayatını kaybedenlerin adreslerini Ukrayna Havayollarından talep ettiğini aktaran Moradi, havayolu firmasının ise bilgilerin gizli olması nedeniyle talebi reddettiği bilgisini de paylaştı.

Ukraynalıların hoşgörülü insanlar olduğunu, bu nedenle de kazada ölenlerin yakınlarından olumsuz bir tepki beklemediklerinin altını çizen Manuçehr Moradi, İran'ın düşürülen Ukrayna Havayollarına ait uçağın kara kutusunun çözümünü yapamaması halinde bu işlemi Ukrayna veya diğer ülkelerle birlikte yapabileceklerini kaydetti.

İran, uçağın füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba günü kalkıştan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 11'i Ukrayna vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Kaynak: AA