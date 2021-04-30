İran: "Suudi Veliaht Prensi'nin yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşılıyoruz"
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İran: "Suudi Veliaht Prensi'nin yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşılıyoruz"

İran: 'Suudi Veliaht Prensi'nin yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşılıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile iyi ilişkiler kurmak için yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran ile iyi ilişkiler kurmak için yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgeyle ilgili son beyanları hakkında açıklamalarda bulundu. Hatibzade, "Yapıcı görüşler ve diyaloğa dayalı bir yaklaşımla, bölgedeki ve İslam dünyasındaki bu iki önemli ülke, farklılıkların üstesinden gelerek barış, istikrar ve bölgesel kalkınmayı sağlamak, yeni bir etkileşim ve işbirliğine girmek için yeni bir sayfa olarak görülebilir" dedi.

İran'ın Basra Körfezi'nde diyalog ve işbirliği için öneriler ve planlar sunduğunu belirten Hatibzade, "İran, her zaman bölgesel işbirliği yolunda öncü olmuştur ve Suudi Arabistan'ın yaklaşım değişikliğini memnuniyetle karşılamaktadır" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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