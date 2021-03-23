İran, Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimini desteklediğini açıkladı
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İran, Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimini desteklediğini açıkladı

23.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:49
İran, Suudi Arabistan'ın

İran, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için başlattığı yeni barış girişimini desteklediğini bildirdi.

İran, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki krizin sona erdirilmesi için başlattığı yeni barış girişimini desteklediğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de ateşkesin sağlanmasının ve ablukanın kaldırılmasının bu ülkedeki insani dramı durdurabileceği ve diyaloğa zemin oluşturacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran, savaşın başında Yemen krizinin askeri yollarla çözülemeyeceğini vurgulamıştır. İran, işgali sona erdirecek, ekonomik ablukanın kaldırılmasını beraberinde getirecek, siyasi görüşmeleri başlatacak ve yabancıların müdahalesi olmadan iktidarın Yemenlilere devredilmesini sağlayacak her türlü barış girişimini destekliyor."

Barış girişimi dün açıklanmıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan dün Yemen'deki krize çözüm bulunması için "Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanı'nın bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişimin, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in çabaları ve Umman'ın oynadığı olumlu rolün desteklenmesi kapsamında başlatıldığını ifade eden Bin Ferhan, Yemen hükümetini ve Husileri bu girişimi kabul etmeye çağırmıştı.

Girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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