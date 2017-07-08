İran, Suudi Arabistan Botuna El Koydu
Suudi Arabistan’a ait bir bot, İran kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İran devrim güçleri tarafından İran Körfezinde durduruldu.
Suudi Arabistan'a ait bir bot, İran kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İran devrim güçleri tarafından İran Körfezinde durduruldu. Botta bulunan 4 mürettebatın gözaltına alındığı kaydedildi.
Suudi Arabistan'ın Darin Limanı'ndan hareket eden ve İran kıyılarındaki Farsi Adası'na 4 mil yaklaşan botun gözaltına alınan mürettebatı hakkına soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Farsi Adası'nın, Suudi Arabistan ile İran sınırındaki Hark Adası'nın güneybatısında bulunduğu belirtildi. - TAHRAN