İran, Suudi Arabistan Botuna El Koydu

Suudi Arabistan'a ait bir bot, İran kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla İran devrim güçleri tarafından İran Körfezinde durduruldu. Botta bulunan 4 mürettebatın gözaltına alındığı kaydedildi.



Suudi Arabistan'ın Darin Limanı'ndan hareket eden ve İran kıyılarındaki Farsi Adası'na 4 mil yaklaşan botun gözaltına alınan mürettebatı hakkına soruşturma başlatıldığı belirtildi.



Farsi Adası'nın, Suudi Arabistan ile İran sınırındaki Hark Adası'nın güneybatısında bulunduğu belirtildi. - TAHRAN