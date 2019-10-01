İran: Suudi Arabistan başka ülke liderleriyle bize mesaj gönderdi

01.10.2019 08:31

Suudi Arabistan yönetiminin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye 'diğer devletlerin liderleri aracılığıyla' mesaj gönderdiği iddia edildi.



ILNA Haber Ajansı'na konuşan İran hükümet sözcüsü Ali Rabiei, "Suudiler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye iletilmek üzere başka ülkelerin liderleri üzerinden mesaj gönderdi. Eğer Suudi Arabistan gerçek bir tutum değişikliğine gidecekse İran bunu memnuniyetle karşılar" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle