İran: Suriye'ye ABD'nin İzniyle Gitmedik Ki Onun İsteğiyle Çıkalım (2)

Rusya'da temaslarda bulunan İran dini lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının devam edeceğini söyledi.

Moskova'da Valdai Kulüp'te konuşan Velayeti, "İran, ABD'nin izniyle Suriye ve Irak'a gitmedi ki onun izniyle çıksın. O topraklarda yasadışı birileri varsa ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'dır" dedi.

İran'ın, Suriye ve Irak devletlerinin daveti üzerine bu iki ülkede bulunduğunu belirten Velayeti, "Ne zaman bu iki ülke uygun görürse ancak o zaman çıkarız" dedi.

Velayeti, İran ve Rusya'nın Suriye ve Irak'tan çıkması halinde terör örgütü IŞİD'in tekrar buralara geri döneceğini söyleyerek, "İran ve Rusya'nın yardımı olmasaydı Suriye'de El Nusra, Irak'ta ise Ebubekir El-Bağdadi yönetimi ele geçirmiş olurdu" diye konuştu.

Velayeti, İran'ın Suriye ve Irak'a yaptığı yardımın "askeri danışmanlık" şeklinde olduğunu savundu.

İran liderinin mesajını Putin'e iletti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün bir araya gelen Velayeti, İran lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mesajlarını Putin'e iletmişti. Velayeti, Moskova'nın ardından Pekin'e gidecek. (Fotoğraflı) - Tahran