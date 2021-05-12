İran Suriye'nin Halep kentinde başkonsolosluk açıyor
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İran Suriye'nin Halep kentinde başkonsolosluk açıyor

İran Suriye'nin Halep kentinde başkonsolosluk açıyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'nin Halep kentinde faaliyet gösterecek İran Başkonsolosluğunu bugün açacaklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'nin Halep kentinde faaliyet gösterecek İran Başkonsolosluğunu bugün açacaklarını bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a giden Zarif, rejim lideri Beşşar Esed ve Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Mikdad ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Zarif, ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ele aldıklarını söyledi.

Zarif, Esed ile görüşmesinde de İran'ın Halep Başkonsolosluğunun bugün açılmasına karar verdiklerini aktardı.

İsrail işgaline karşı uluslararası topluma çağrı

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in işgali devam ettirmek amacıyla attığı adımlar direnişle karşılaşacaktır. İsrail'in işgalini durdurmak için müdahale etmek uluslararası kamuoyunun görevidir." ifadelerini kullandı.

Zarif, Suudi Arabistan ile yürütülen müzakereler konusunda da şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan ile yakın iş birliği içinde olmaya daima hazırız. Suudi kardeşlerimizle iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Suudi Arabistan ile ilişki kurarak Yemen'de barış ve istikrarın oluşması için samimi iş birliği yapabileceğimizi ümit ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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