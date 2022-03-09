İran, Suriye'de 2 subayının öldüğü "İsrail saldırısının cezasız kalmayacağını" açıkladı - Haberler

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İran, Suriye'de 2 subayının öldüğü "İsrail saldırısının cezasız kalmayacağını" açıkladı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
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İran, Suriye'de 2 subayının öldüğü

İran, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusundan 2 subayının öldürüldüğü "İsrail saldırısının cezasız kalmayacağını" belirtti.

İran, Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusundan 2 subayının öldürüldüğü "İsrail saldırısının cezasız kalmayacağını" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği ve Devrim Muhafızları Ordusundan 2 subayın hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Hatibzade, "Çocuk katili Siyonist rejimin küstahlığı ve terör operasyonları kesinlikle cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, 7 Mart'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney yönünden Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in söz konusu hava saldırısında Murtaza Saidnejad ve İhsan Kerbelayipur adlı iki albayın hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

Devrim Muhafızları, Suriye, İsrail, İran, Güncel, Haberler

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