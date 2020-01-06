: İran Süleymani'yi Öldüren ABD'ye Nasıl Bir Karşılık Verebilir?

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:47

Türkiye'nin eski Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen İran'ın bu saldırı sonrası daha büyük olasılıkla Irak Kürt Bölgesi'ni hedef alabileceğini düşünüyor. Yeditepe Üniversitesi'nden Deniz Tansi ise sert bir misillemenin doğuracağı şiddet sarmalının Tahran yönetimi için ciddi riskler doğuracağı kanaatinde

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