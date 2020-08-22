İran Sivil Havacılık Kurumu: "Ukrayna uçağında tazminat ödenmesi için hazırız"
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İran Sivil Havacılık Kurumu: "Ukrayna uçağında tazminat ödenmesi için hazırız"

İran Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Touraj Dehqani Zangeneh, İran'ın Ocak ayında yanlışlıkla füzeyle vurarak düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağına yönelik yaptığı açıklamada, "İran, tazminatın ödenmesi için müzakereler konusunda tamamen hazır" dedi.

İran Sivil Havacılık Kurumu:
22.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:43

İran Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Touraj Dehqani Zangeneh, İran'ın Ocak ayında yanlışlıkla füzeyle vurarak düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağına yönelik yaptığı açıklamada, "İran, tazminatın ödenmesi için müzakereler konusunda tamamen hazır" dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, geçtiğimiz 8 Ocak'ta Kiev'e seferini yapmak üzere pistten havalandıktan kısa süre İran Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan füze sonucu düşmüş, uçaktaki 176 kişi hayatını kaybetmişti. İran Sivil Havacılık Kurumu Müdürü Touraj Dehqani Zangeneh iki ülkenin havacılık yetkilileri arasında Ekim ayında Tahran'da yapılacak görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu. Zangeneh, "Burada açık olan şey, İran yaptığı hatanın sorumluluğunu kabul etti ve tazminatın ödenmesi için müzakereler konusunda tamamen hazır" ifadelerini kullandı. "Tazminatlar uluslararası yasalar çerçevesinde ve ayrım gözetilmeksizin ödenecek" diyen Zangeneh, "Bu kazadan zarar gören tüm grupları kapsayacak" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz 8 Ocak'ta Ukrayna Hava Yollarına ait PS-752 sefer sayılı Tahran-Kiev uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra İran Devrim Muhafızları hava savunma sistemi tarafından TOR-M1 türü 2 füzenin ateşlenmesi sonucu vurulmuştu. İran yönetimi bir sürelik sessizliğin ardından uçağın yanlışlıkla vurulduğunu ifade ederek kazada hayatını kaybedenler için tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ödenmesi planlanan tazminatı az bulmuş ve konuyu Avrupa mahkemelerine taşıyacağını ifade etmişti. Uçakta bulunan 176 kişiden ise kurtulan olmamıştı.

Öte yandan 24 Temmuz'da Paris'teki uluslararası bir ekip, uçağın kara kutularından elde edilen verilerin ön araştırma analizini tamamladı. İran Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Muhammad Eslami Ağustos ayı başında yaptığı açıklamada, düşürülen uçak ile ilgili nihai raporun yakında yayınlanacağını belirtmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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