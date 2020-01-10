10.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:52

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirterek, "Eğer kara kutu bir zarar görmüşse kara kutunun okunma işlemi başka bir ülkede yapılabilir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA