İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı
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İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı

İran Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Ali Abedzadeh, geçtiğimiz günlerde Tahran açıklarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın füzelerle vurulduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:21
İran Sivil Havacılık Ajansı: Tahran'da düşen uçak füzeyle vurulmadı

Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Ali Abedzadeh, geçtiğimiz günlerde açıklarında düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın füzelerle vurulduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Abedzadeh, kaza sonrası uçaktaki kara kutunun Ukrayna, Fransa, uçağın üretici firması Boeing ve İranlı yetkililer tarafından inceleneceğinin altını çizdi. Abedzadeh, uçağın düşmesiyle alakalı ABD'nin elinde bilgi varsa paylaşması gerektiğini belirterek, İran'daki teknolojinin kara kutudaki bilgileri elde etmeye yeterli olduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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