İran sınırındaki duvarlar yükseliyor

İran sınırındaki duvarlar yükseliyor İran sınırında güvenlik üst seviyeye çıkarıldı Terör, göçmen ve kaçakçıların geçiş yolu kapanıyor Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Bu yıl 904 organizatör yakalanmış ve bunların büyük bir kısmı da tutuklanmıştır"...