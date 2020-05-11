İran sınırındaki arazide 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, İran'dan kaçak getirilip araziye gizlenen 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, İran'dan kaçak getirilip araziye gizlenen 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Gülderen Mahallesi'nin Dayanç mezrasına, İran üzerinden kaçak sigara getirileceği ihbarı alındı.

Bunun üzerine ekipler, mezrada arama-tarama faaliyeti yaptı. Araziye gizlenmiş 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA