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İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

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İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

Van'ın İran sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahada, zorlu temizlik faaliyeti yürütülüyor.

Van'ın İran sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahada, zorlu temizlik faaliyeti yürütülüyor.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri, İran sınırı boyunca mayınlı sahada zorlu bir çalışma yürütüyor.

Sınır hattında birinci ve ikinci etaplarda aralıksız şekilde duvar örme çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da çalışmaların daha da güvenli yapılması amacıyla özel ekiplerce, bölgedeki mayınlar temizleniyor.

112 sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 13'er kişilik 8 ÖMAT timi, sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor. Sınır hattında özverili bir çalışma yürüten ekipler, mayınlı sahada ilk etapta keşif yapıyor. Mayınları tespit eden ekipler, daha sonra titiz çalışmanın sonucunda mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ MAYIN ARAMA KÖPEKLERİ

Mayınlar dedektör ve mayın arama köpekleri marifetiyle tespit edilerek elle müdahaleyle etkisiz hale getiriliyor. Daha sonra emniyetli bir şekilde imhası gerçekleştiriliyor. Hassas burunlu mayın arama köpekleri de sahada destek amaçlı kullanılıyor. Gömülü mayınları anında tespit eden hassas burunlu mayın arama köpekleri, ekiplere büyük bir destek sağlıyor.

VAN SINIRINDA 4 BİN 784 MAYIN TESPİT EDEREK İMHA EDİLDİ

Sınır hattında görevli jandarma ÖMAT timleri, Van - İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti. Ekipler, sınır hattında yaklaşık 77 bin 769 metrekarelik alanı tarayarak temizledi. Öte yandan Hatay, Iğdır ve Ağrı sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 40 bin mayını imha ederek modüler duvar örme faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağladı.

(Yılmaz Sönmez - Yunus Tuğrul/İHA)

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

İran sınırında zorlu görev: Mayın temizleme

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