İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)
BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi.
23.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:07
BAKAN SOYLU, YARALI DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy şehrinde saat 19.00'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, afet bölgesine 8.97 kilometre mesafedeki Van'ın Başkale ilçesine geldi. Bakan Soylu, Van Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan depremzedeleri ziyaret etti.
Haber: VAN,
Kaynak: DHA