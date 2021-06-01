İran sınırında yaşayan çocukların hayalleri gerçeğe döndü

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği gönüllüleri, Doğubayazıt'a bağlı İran sınırında bulunan Kızılkaya köyünde yaşayan çocukların hayallerini gerçekleştirerek yüzlerini güldürdü.

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği gönüllüleri, Doğubayazıt'a bağlı İran sınırında bulunan Kızılkaya köyünde yaşayan çocukların hayallerini gerçekleştirerek yüzlerini güldürdü.

Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği gönüllüleri tarafından "Hayallerin peşindeyiz" projesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Kızılkaya köyünde yaşayan çocuklardan hayallerini anlatan mektup yazmaları istendi. Çocuklardan gelen mektupları alan gönüllüler, bağışçıların da destekleriyle çocukların hayalini kurduğu şeyleri alarak köye gitti. Bisiklet, kırtasiye malzemesi, pasta gibi çeşitli malzemeleri çocuklara ulaştıran gönüllüleri karşısında gören çocukların sevinçleri yüzlerinden okundu.

"Amacımız Batıdan Doğuya Bir Sevgi Götürebilmekti"

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gölge Kaya, çocukların istekleri doğrultusunda hayallerini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Kızılkaya köyüne geldik. Köy çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek adına 'Hayallerin Peşindeyiz' projesini hayata geçirdik. Burada yaşayan 200 köy çocuğuna kağıtlar göndermiştik. O çocuklar bizim vermiş olduğumuz mektuplara hayallerini yazdı. Gönüllülerimiz ve destekçilerimizle aracılığıyla çocukların istediği malzemeler toplandı. Bu malzemeleri alarak buraya geldik. Bu çocukların hayallerini onların okumuş olduğu okulda gerçekleştirdik" dedi.

Buradaki esas amacın çocukların eksikliklerini giderebilmek olduğunu ifade eden Kaya, "Bizlerin kolayca ulaşabildiği ancak onların zorluklarla ulaşabildiği materyalleri onlara ulaştırabilmek ve bir çocuğun hayallerine dokunabilmekti. Batıdan doğuya bir sevgi götürebilmekti. Biz de bu kapsamda bunu gerçekleştirdik. Destek veren tüm grup üyelerimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı