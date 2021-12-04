İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN