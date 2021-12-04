İran sınırında parçalanmış ceset bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde İran sınırı yakınlarında parçalanmış ceset bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İran sınırındaki Yukarı Turgalı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede hayvan otlatan çobanlar tarafından parçalanmış ceset bulunarak jandarma ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaparken, cesedin bir düzensiz göçmene ait olduğu ve yaban hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

İran sınırında parçalanmış ceset bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title