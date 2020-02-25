İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi
Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem Ağrı'da hissedildi.
25.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:27
Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem Ağrı'da hissedildi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, Türkiye-İran sınırında saat 17.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. - AĞRI
Kaynak: İHA
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