İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi
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İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi

Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde deprem Ağrı'da hissedildi.

25.02.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:27
İran sınırında meydana gelen Ağrı'da hissedildi

Türkiye-İran sınırında meydana gelen 4.4 büyüklüğünde 'da hissedildi.


Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre, Türkiye-İran sınırında saat 17.14 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İran sınırında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de hissedildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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