İran sınırında korkutan yangın

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Esendere beldesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Esendere Belde Belediye binasının karşısında bulunan arazide çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bölgedeki bin 200'e yakın meyve ağacının zarar gördüğü yangın için Esendere Hudut Tabur Komutanlığından yardım istenildi. Yüksekova Belediyesi ile Esendere Hudut Tabur Komutanlığına ait 2 itfaiye aracıyla yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, yangının belediye binasının 50 metre uzağında olduğunu belirterek, "İlk olarak hemen personellerle müdahaleye koştuk. İtfaiye aracımız olmadığı için kendi imkanlarımızla müdahale ettik. Yetersiz kalınca hemen askeriden yardım istedik. Sağ olsunlar hemen yangına müdahale ettiler. Şu an çok sayıda meyve ağacı zarar gördü" dedi.

Kaynak: İHA