İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü
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İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, sınırın İran tarafından uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu 1 kişi, başı ile karnından vurularak hayatını kaybetti.

İran sınırında kalaşnikofla vurulan kişi öldü
04.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:05

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, sınırın İran tarafından uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu 1 kişi, başı ile karnından vurularak hayatını kaybetti. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre İbrahim Baykara'nın İran tarafından açılan ateşle 5.45 mm kalaşnikof marka tüfekle hudut hattında vurulduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Yücelen Mahallesi Çilli mezrası kırsalında, İran tarafından uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu başından ve karnından vurulan İbrahim Baykara'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Çaldıran İlçesi İran sınırındaki Yücelen Mahallesi Çilli mezrası kırsalında 04.08.2020 günü saat 01.30 sıralarında İbrahim Baykara isimli şahıs silahla başından ve karnından vurularak yaralanmıştır. Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim Baykara yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre İbrahim Baykara'nın İran tarafından açılan ateşle 5.45 mm kalaşnikof marka tüfekle hudut hattında vurulduğu değerlendirilmektedir. Hudut birliklerimizde kalaşnikof marka tüfek kullanılmamaktadır. Olay bütün yönleriyle araştırılmakta olup, adli tahkikat Çaldıran Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi. 


Kaynak: DHA

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